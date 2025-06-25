Пьянич прокомментировал свой уход из ЦСКА

Полузащитниквысказался о своем уходе из

«Дорогие болельщики ЦСКА, как у вас дела? Надеюсь, у вас всё хорошо. Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё.

Я уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Я желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Фанатам я желаю продолжать поддерживать команду так, как вы это делаете всегда. Спасибо клубу за всё, что сделал для меня. Это был потрясающий год, я благодарен за всё. Желаю всего наилучшего, увидимся очень скоро на стадионе. До скорого», — сказал Пьянич в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей и сделал три результативные передачи.