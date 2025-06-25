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    «Мамелоди Сандаунз»«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    Пьянич прокомментировал свой уход из ЦСКА

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    Полузащитник Миралем Пьянич высказался о своем уходе из ЦСКА.

    Миралем Пьянич
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    Миралем Пьянич

    «Дорогие болельщики ЦСКА, как у вас дела? Надеюсь, у вас всё хорошо. Я хочу поблагодарить вас за потрясающий год, который мы провели вместе. Это был отличный год, мы выиграли Кубок России, закончили сезон очень хорошо. Спасибо, что помогли мне влиться в команду, освоиться в Москве, в России. Для меня это был отличный год. Сейчас наши пути расходятся. Я хочу поблагодарить вас, сказать спасибо за всё.

    Я уверен, что скоро мы увидимся снова, я вернусь сюда. Я желаю своим одноклубникам всего наилучшего. Фанатам я желаю продолжать поддерживать команду так, как вы это делаете всегда. Спасибо клубу за всё, что сделал для меня. Это был потрясающий год, я благодарен за всё. Желаю всего наилучшего, увидимся очень скоро на стадионе. До скорого», — сказал Пьянич в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

    Пьянич провел за ЦСКА 25 матчей и сделал три результативные передачи.

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