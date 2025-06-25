Владелец «Акрона»: В составе появятся пять-семь новых фамилий, как минимум

Учредитель тольяттинскогоответил на вопрос об усилении команды этим летом.

«Трансферная кампания идёт, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком "Акрона".

Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастёт по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счёт расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определённые средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

Ждём усиление во все линии? Да, нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся пять-семь новых фамилий. И это как минимум», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

Напомним, что «Акрон» стал девятым по итогам минувшего сезона российского чемпионата.