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    Владелец «Акрона»: В составе появятся пять-семь новых фамилий, как минимум

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    Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов ответил на вопрос об усилении команды этим летом.

    Павел Морозов
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    Павел Морозов

    «Трансферная кампания идёт, мы точечно подходим к подбору игроков. Задача усилиться есть, поэтому трансферы будут. К сожалению, на днях сорвался трансфер одного очень хорошего российского футболиста, который мог стать ключевым игроком "Акрона".

    Бюджет на трансферы есть. Он несильно прирастёт по сравнению с прошлым годом, но он сбалансированный: за счёт расторжения контрактов с некоторыми футболистами, утяжелявшими нашу ведомость, мы высвободили определённые средства. Ну и где‑то добавили, конечно.

    Ждём усиление во все линии? Да, нам все линии нужно усилить. Думаю, в составе появятся пять-семь новых фамилий. И это как минимум», — приводит слова Морозова «Матч ТВ».

    Напомним, что «Акрон» стал девятым по итогам минувшего сезона российского чемпионата.

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