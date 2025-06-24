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    Семшов: Сафонову не стоит уходить из «ПСЖ»

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    Бывший игрок сборной России Игорь Семшов считает, что вратарю ПСЖ Матвею Сафонову по силам конкурировать с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой за место основного вратаря парижан.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    «Сафонову не стоит уходить из ПСЖ по одной простой причине. Он адаптировался год, играл достаточно хорошо для первого сезона. Тем более, в конкуренции с Доннаруммой. Матвей может спокойно конкурировать с Доннаруммой, если останется. Сафонов может побороться за место в стартовом составе ПСЖ. После второго сезона нужно смотреть: если будет мало игровой практики, можно попробовать уйти в аренду. Сейчас он вполне конкурентоспособен», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

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    Ранее «ПСЖ» вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира. В 1/8 финала команда сыграет с «Интер Майами».

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