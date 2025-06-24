Семшов: Сафонову не стоит уходить из «ПСЖ»

Бывший игрок сборной Россиисчитает, что вратарюпо силам конкурировать с итальянцемза место основного вратаря парижан.

«Сафонову не стоит уходить из ПСЖ по одной простой причине. Он адаптировался год, играл достаточно хорошо для первого сезона. Тем более, в конкуренции с Доннаруммой. Матвей может спокойно конкурировать с Доннаруммой, если останется. Сафонов может побороться за место в стартовом составе ПСЖ. После второго сезона нужно смотреть: если будет мало игровой практики, можно попробовать уйти в аренду. Сейчас он вполне конкурентоспособен», — приводит слова Семшова «Чемпионат».

Прогнозы и ставки на футбол

Ранее «ПСЖ» вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира. В 1/8 финала команда сыграет с «Интер Майами».