Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в матче с «Пачукой»

Антонио Рюдигер Фото: globallookpress.com
Инцидент произошёл ближе к концу встречи, когда Рюдигер жёстко столкнулся с капитаном соперников Густаво Кабралем. После конфликта немецкий футболист обратился к арбитру с жалобой на проявление расизма. Уже после финального свистка между игроками снова вспыхнула напряжённая перепалка.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подтвердил, что ФИФА начала расследование по факту инцидента.
Мадридцы с седьмой минуты играли в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио, однако сумели одержать победу со счётом 3:1.