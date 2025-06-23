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    Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в матче с «Пачукой»

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид Клубный чемпионат мира
    Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер сообщил о расистских оскорблениях в свой адрес во время матча группового этапа клубного чемпионата мира против мексиканской «Пачуки». Об этом сообщает BBC.

    Антонио Рюдигер
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    Антонио Рюдигер

    Инцидент произошёл ближе к концу встречи, когда Рюдигер жёстко столкнулся с капитаном соперников Густаво Кабралем. После конфликта немецкий футболист обратился к арбитру с жалобой на проявление расизма. Уже после финального свистка между игроками снова вспыхнула напряжённая перепалка.

    Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подтвердил, что ФИФА начала расследование по факту инцидента.

    Мадридцы с седьмой минуты играли в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио, однако сумели одержать победу со счётом 3:1.

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