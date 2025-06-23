Рюдигер пожаловался на расистские оскорбления в матче с «Пачукой»

Защитник мадридского «Реала»сообщил о расистских оскорблениях в свой адрес во время матча группового этапа клубного чемпионата мира против мексиканской «Пачуки». Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошёл ближе к концу встречи, когда Рюдигер жёстко столкнулся с капитаном соперников Густаво Кабралем. После конфликта немецкий футболист обратился к арбитру с жалобой на проявление расизма. Уже после финального свистка между игроками снова вспыхнула напряжённая перепалка.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подтвердил, что ФИФА начала расследование по факту инцидента.

Мадридцы с седьмой минуты играли в меньшинстве после удаления Рауля Асенсио, однако сумели одержать победу со счётом 3:1.