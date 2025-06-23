«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу Кристофера Нкунку

проявляет интерес к полузащитнику

По информации L’Equipe, манкунианцы уже начали предварительные переговоры с представителями француза, чтобы выяснить условия возможного сотрудничества, однако официального предложения пока не делали.

Сам Нкунку намерен покинуть «Челси» этим летом, поскольку не удовлетворён своим положением в клубе и хочет получать больше игровой практики.

В минувшем сезоне он забил 3 гола в 27 матчах АПЛ, однако не смог оправдать ожиданий из-за травм и редких попаданий в основной состав.