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    «Манчестер Юнайтед» ведет переговоры по трансферу Кристофера Нкунку

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    «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Кристоферу Нкунку.

    Кристофер Нкунку
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    Кристофер Нкунку

    По информации L’Equipe, манкунианцы уже начали предварительные переговоры с представителями француза, чтобы выяснить условия возможного сотрудничества, однако официального предложения пока не делали.

    Сам Нкунку намерен покинуть «Челси» этим летом, поскольку не удовлетворён своим положением в клубе и хочет получать больше игровой практики.

    В минувшем сезоне он забил 3 гола в 27 матчах АПЛ, однако не смог оправдать ожиданий из-за травм и редких попаданий в основной состав.

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