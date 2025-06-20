Николич — о переходе в АЕК: Хороший проект, амбиции и понятные цели

Бывший главный тренервысказался о своем уходе в греческий

«ЦСКА — отличная команда, в которой я завёл друзей. Я налаживал контакты во всех командах, где работал. Было несколько волшебных слов от людей из АЕКа. Самую большую роль сыграли хороший проект, амбиции, позитивная энергия, которую они мне дали, понятные цели, и я захотел стать частью проекта. Как он будет развиваться, ещё предстоит увидеть, но я был рад тому, что услышал, и мне захотелось стать частью этого дела», — приводит слова Николича Sportissimo.

Напомним, что новым наставником ЦСКА был назначен Фабио Челестини.