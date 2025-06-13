Осимхен возобновил переговоры с «Манчестер Юнайтед» после отказа «Аль-Хилалю»

Нападающийвернулся к переговорам с английским, сообщает Foot Mercato.

Ранее 26-летний нигериец приближался к переходу в саудовский «Аль-Хилаль», но стороны не смогли согласовать условия личного контракта, из-за чего сделка была приостановлена.

Отмечается, что зарплата игрока составит в размере 12 миллионов евро в год и компенсация за трансфер в размере 75 миллионов евро, которую «Манчестер Юнайтед» должен выплатить «Наполи».

В минувшем сезоне Осимхен выступал за «Галатасарай» на правах аренды. В 41 матче во всех турнирах он забил 37 голов и отдал семь результативных передач.