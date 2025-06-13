«Ювентус» заинтересован в Дьекереше

Туринскийжелает приобрести форварда, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, туринский клуб рассматривает трансфер лучшего бомбардира минувшего сезона в качестве главной трансферной цели. «Старой синьоре» придется заплатить не менее 70 млн евро за шведского футболиста. Подчеркивается, что Дьекереш хочет зарабатывать не менее 10 млн евро в год после уплаты налогов.

На данный момент фаворитом на 27-летнего шведа является «Манчестер Юнайтед», где работает бывший тренер лиссабонцев Рубен Аморим.

В то же время отмечается, что многое будет зависеть от того, уйдет ли из «Ювентуса» Душан Влахович. Серба могут продать примерно за 30 млн евро.

Дьекереш стал лучшим бомбардиром минувшего сезона, забив 39 голов в 33 матчах. Действующий контракт форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.