«Манчестер Сити» поблагодарил Де Брейне после его перехода в «Наполи»

Английскийофициально попрощался с, который 12 июня подписал контракт с итальянским

«Кевин Де Брейне уходит в "Наполи", завершив десятилетие, ставшее одним из самых славных в истории нашего клуба. С момента перехода из "Вольфсбурга" в 2015 году бельгийский полузащитник стал ключевой фигурой команды и внёс огромный вклад в её успехи», — говорится в заявлении клуба.

За 10 лет в составе «Сити» Де Брейне выиграл 19 трофеев, включая шесть чемпионских титулов АПЛ, первую в истории клуба победу в Лиге чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.