США уступили Швейцарии, потерпев четвертое поражение кряду при Почеттино

В Нэшвилле состоялся товарищеский матч между сборными. Швейцарцы одержали уверенную победу со счетом 4:0, забив все мячи в первые 36 минут игры.

Счёт открыл Дан Ндой уже на 13-й минуте. Спустя десять минут преимущество швейцарцев удвоил Михел Эбишер, а ещё через десять — Брил Эмболо довёл счёт до разгромного. Окончательный результат установил Йохан Манзамби, реализовавший передачу Ардона Яшари.

Для сборной США это уже четвёртое поражение подряд под руководством Маурисио Почеттино. Ранее американцы уступили Панаме (0:1) в полуфинале Лиги наций КОНКАКАФ, Канаде (1:2) в матче за третье место, а также проиграли Турции (1:2) в недавней товарищеской встрече.