Уругвай сегодня не имеет права на ошибку, поскольку Венесуэла дышит в спину. Сейчас хозяева занимают 5-е место, однако они теряли очки в четырех играх подряд, из-за чего их положение стало шатким.
Венесуэла выиграла в последних двух матчах турнира, обыграв Перу и Боливию. Видимо, что гости на этом не намерены останавливаться.
Сегодня Венесуэла может одержать важную победу, поскольку Уругвай она не может победить уже 5 матчей подряд.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: На Уругвай дают 1.49, на ничью — 4.15, на Венесуэлу 7.80.
- Прогноз LiveSport: Уругвай может получить преимущество уже в первом тайме.
- Прогноз ИИ: победа Уругвая со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уругвай — Венесуэла смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.