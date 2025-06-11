приметв матче 16-го тура южноамериканского отбора на чемпионат мира. Матч состоится 11 июня в 02:00 по мск.

Уругвай сегодня не имеет права на ошибку, поскольку Венесуэла дышит в спину. Сейчас хозяева занимают 5-е место, однако они теряли очки в четырех играх подряд, из-за чего их положение стало шатким.

Венесуэла выиграла в последних двух матчах турнира, обыграв Перу и Боливию. Видимо, что гости на этом не намерены останавливаться.

Сегодня Венесуэла может одержать важную победу, поскольку Уругвай она не может победить уже 5 матчей подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: На Уругвай дают 1.49, на ничью — 4.15, на Венесуэлу 7.80.

Прогноз LiveSport: Уругвай может получить преимущество уже в первом тайме.

Прогноз ИИ: победа Уругвая со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уругвай — Венесуэла смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.