Молодежные сборныепроведут очный поединок в рамках матча первого тура группового этапа Евро U21. Начало игры в 22:00 по мск.

Португалия перед этой игрой потерпела два подряд поражения в товарищеских матчах, уступив Англии и Румынии. Плохие результаты контрольных матчей, которые могут подорвать веру команды в своих силах. Тем не менее португальцы уверенно провели квалификацию. Они явно хотят удачно стартовать в турнире.

Франция выиграла три товарищеских поединка подряд и наверняка сегодня будет стараться продлить эту серию уже в рамках важного официального турнира.

В прошлом розыгрыше обе команды дошли до стадии четвертьфинала, но дальше пройти не смогли.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 2.90 на победу сборной Португалии и 2.25 на победу сборной Франции.

Эксперты LiveSport: они прогнозируют французам успех в этом поединке и ставят на высокий тотал.

Прогноз ИИ: матч завершится вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия U21 — Франция U21 смотрите на LiveCup.Run.

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