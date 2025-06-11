Португалия перед этой игрой потерпела два подряд поражения в товарищеских матчах, уступив Англии и Румынии. Плохие результаты контрольных матчей, которые могут подорвать веру команды в своих силах. Тем не менее португальцы уверенно провели квалификацию. Они явно хотят удачно стартовать в турнире.
Франция выиграла три товарищеских поединка подряд и наверняка сегодня будет стараться продлить эту серию уже в рамках важного официального турнира.
В прошлом розыгрыше обе команды дошли до стадии четвертьфинала, но дальше пройти не смогли.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 2.90 на победу сборной Португалии и 2.25 на победу сборной Франции.
- Эксперты LiveSport: они прогнозируют французам успех в этом поединке и ставят на высокий тотал.
- Прогноз ИИ: матч завершится вничью 1:1.
Трансляция матча
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