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    Португалия U21 — Франция U21: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Португалии Португалия Сборная Франции Футбол Франции
    Молодежные сборные Португалии и Франции проведут очный поединок в рамках матча первого тура группового этапа Евро U21. Начало игры в 22:00 по мск.

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    Португалия перед этой игрой потерпела два подряд поражения в товарищеских матчах, уступив Англии и Румынии. Плохие результаты контрольных матчей, которые могут подорвать веру команды в своих силах. Тем не менее португальцы уверенно провели квалификацию. Они явно хотят удачно стартовать в турнире.

    Франция выиграла три товарищеских поединка подряд и наверняка сегодня будет стараться продлить эту серию уже в рамках важного официального турнира.

    В прошлом розыгрыше обе команды дошли до стадии четвертьфинала, но дальше пройти не смогли.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 2.90 на победу сборной Португалии и 2.25 на победу сборной Франции.

    • Эксперты LiveSport: они прогнозируют французам успех в этом поединке и ставят на высокий тотал.

    • Прогноз ИИ: матч завершится вничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Португалия U21 — Франция U21 смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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