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    Киву: «Интер» должен всегда бороться за победы

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер
    Новый наставник «Интера» Кристиан Киву высказался о назначении на пост главного тренера миланского клуба.

    Кристиан Киву
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    Кристиан Киву

    «Для меня большая честь получить такую ​​возможность. Я полон страсти и амбиций и хочу передать это своим игрокам. Клуб типа "Интера" должен всегда бороться за победы.

    Мы должны максимально качественно завершить сезон. Это потребует эффективности и решительности. Сначала — клубный чемпионат мира. Необходимо восстановить ментальную энергию и попытаться выиграть этот трофей.

    Нам нужно быть единым целым, верить в себя и с энтузиазмом смотреть в будущее. Сезон ещё не завершён — и мы должны многое доказать», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

    Календарь и таблица Серии А

    До работы в «Интере» Киву с февраля по июнь 2025 года возглавлял «Парму».

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