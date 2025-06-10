Киву: «Интер» должен всегда бороться за победы

Новый наставник «Интера»высказался о назначении на пост главного тренера миланского клуба.

«Для меня большая честь получить такую ​​возможность. Я полон страсти и амбиций и хочу передать это своим игрокам. Клуб типа "Интера" должен всегда бороться за победы.

Мы должны максимально качественно завершить сезон. Это потребует эффективности и решительности. Сначала — клубный чемпионат мира. Необходимо восстановить ментальную энергию и попытаться выиграть этот трофей.

Нам нужно быть единым целым, верить в себя и с энтузиазмом смотреть в будущее. Сезон ещё не завершён — и мы должны многое доказать», — приводит слова Киву официальный сайт «Интера».

Календарь и таблица Серии А

До работы в «Интере» Киву с февраля по июнь 2025 года возглавлял «Парму».