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    Сильянов продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года

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    «Локомотив» официально сообщил о продлении соглашения с 24-летним защитником Александром Сильяновым. Новый контракт будет действовать до лета 2029 года.

    Александр Сильянов
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    Александр Сильянов

    «К новым свершениям и большим победам вместе с "Локо", Саша», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.

    Сильянов выступает за основной состав железнодорожников с 2019 года, за исключением двухлетнего периода аренды в «Ростове».

    В прошедшем сезоне РПЛ защитник принял участие в 26 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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    По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сильянова оценивается в 6 млн евро.

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