Сильянов продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года

Александр Сильянов Фото: globallookpress.com
«К новым свершениям и большим победам вместе с "Локо", Саша», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.
Сильянов выступает за основной состав железнодорожников с 2019 года, за исключением двухлетнего периода аренды в «Ростове».
В прошедшем сезоне РПЛ защитник принял участие в 26 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.
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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сильянова оценивается в 6 млн евро.