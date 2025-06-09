Сильянов продлил контракт с «Локомотивом» до 2029 года

официально сообщил о продлении соглашения с 24-летним защитником. Новый контракт будет действовать до лета 2029 года.

«К новым свершениям и большим победам вместе с "Локо", Саша», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Сильянов выступает за основной состав железнодорожников с 2019 года, за исключением двухлетнего периода аренды в «Ростове».

В прошедшем сезоне РПЛ защитник принял участие в 26 матчах, отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Сильянова оценивается в 6 млн евро.