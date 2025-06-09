Мората: Очевидно, я мог бы лучше пробить пенальти

Нападающий сборной Испанииподвел итоги финала Лиги наций против Португалии (2:2, 3:5 — пен.). Встреча состоялась 8 июня.

«Я благодарен тренеру за доверие, и, очевидно, я мог бы лучше пробить пенальти, но теперь уже ничего не поделаешь. Так что я очень подавлен, пора отправляться домой. Ничего другого не поделаешь. Слез не было, но плакать хотелось.

Нужно быть уравновешенным в том, что ты думаешь о жизни, — совсем недавно мы выиграли Евро здесь, и теперь надо просто извлечь уроки из этого опыта», — приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.

Напомним, в воскресенье в матче за третье место сборная Франции одолела команду Германии со счетом 2:0.