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    Мората: Очевидно, я мог бы лучше пробить пенальти

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    Нападающий сборной Испании Альваро Мората подвел итоги финала Лиги наций против Португалии (2:2, 3:5 — пен.). Встреча состоялась 8 июня.

    Альваро Мората
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    Альваро Мората

    «Я благодарен тренеру за доверие, и, очевидно, я мог бы лучше пробить пенальти, но теперь уже ничего не поделаешь. Так что я очень подавлен, пора отправляться домой. Ничего другого не поделаешь. Слез не было, но плакать хотелось.

    Нужно быть уравновешенным в том, что ты думаешь о жизни, — совсем недавно мы выиграли Евро здесь, и теперь надо просто извлечь уроки из этого опыта», — приводит слова Мораты пресс-служба УЕФА.

    Напомним, в воскресенье в матче за третье место сборная Франции одолела команду Германии со счетом 2:0.

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