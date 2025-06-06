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    Тебас — о борьбе за «Золотой мяч»: Выбор должен быть между Ямалем и Винисиусом

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    Президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в этом году.

    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — нападающий «Барселоны»

    «Это сложно, но выбор должен быть между Ламином (Ямалем) и Винисиусом.

    Почему Винисиус? Он не показал суперсезона, но нельзя забывать, что в его начале он был очень хорош. "Золотой мяч" вручается за весь сезон, и у него ещё есть несколько международных матчей и клубный чемпионат мира. Это два игрока, которые выступают в Испании», — приводит слова Тебаса Marca.

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    • В прошедшем сезоне Винисиус провел за «Реал» 52 матча во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 18 голевых передач. Ямаль принял участие в 55-и встречах за «Барселону», отметился 18 мячами и 25-ю ассистами.

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