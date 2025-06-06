ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий КарпинЧужой среди своих: Валерий Карпин близок к назначению в московское «Динамо»
    Все новости спорта

    «Ювентус» выкупил защитника «Ньюкасла» Ллойда Келли

    Футбол Футбол Англии Ньюкасл Футбол Италии Ювентус Трансферы
    Английский центральный защитник Ллойд Келли подписал полноценный контракт с «Ювентусом», о чем официально объявила пресс-служба «Ньюкасла».

    Ллойд Келли
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ллойд Келли

    Ранее в зимнее трансферное окно Келли перешёл в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа по окончании сезона.

    С февраля 2025 года Келли принял участие в 13 матчах Серии А и одном матче Кубка Италии. В сезоне 2024/2025 он в общей сложности сыграл 29 матчей за «Ньюкасл» и «Ювентус», отдав одну результативную передачу.

    Сумма сделки составляет около 27 миллионов евро, включая 14,5 миллиона евро за выкуп, 3 миллиона евро за аренду, дополнительные расходы и бонусы. Контракт Келли с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2029 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная России продолжит побеждать?
  • Россия — Нигерия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Итальянцы окажутся сильнее норвежцев?
  • Норвегия — Италия. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • Лукаку накидает сопернику целую корзину голов?
  • Северная Македония — Бельгия. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.18
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Нигерия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Норвегия — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Северная Македония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полпудников — Матмуратов
  • Бои
  • Сегодня в 20:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гибралтар — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дания — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Мальта — Литва
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры