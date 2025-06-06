«Ювентус» выкупил защитника «Ньюкасла» Ллойда Келли

Английский центральный защитникподписал полноценный контракт с, о чем официально объявила пресс-служба

Ранее в зимнее трансферное окно Келли перешёл в туринский клуб на правах аренды с обязательством выкупа по окончании сезона.

С февраля 2025 года Келли принял участие в 13 матчах Серии А и одном матче Кубка Италии. В сезоне 2024/2025 он в общей сложности сыграл 29 матчей за «Ньюкасл» и «Ювентус», отдав одну результативную передачу.

Сумма сделки составляет около 27 миллионов евро, включая 14,5 миллиона евро за выкуп, 3 миллиона евро за аренду, дополнительные расходы и бонусы. Контракт Келли с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2029 года.