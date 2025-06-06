6 июня сборнаяпопытается догнатьв таблице. Матч стартует в 21:45 мск.

Бельгия сыграет первый матч в этом отборе. В случае победы она может вплотную подобраться к лидерам таблицы, в числе которых и Северная Македония, которая не намерена сдавать свои позиции.

Это будет первая встреча команд за последние 10 лет. В своей истории македонцы еще ни разу не побеждали бельгийцев. А вот Бельгия любит этого соперника. «Красным дьяволам» нужно актуализировать статистику и снова обыграть соперника.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры видят в Бельгии явного фаворита пары. Ставки принимаются с коэффициентами 9.15 и 1.39.

Эксперты LiveSport.Ru считают, что Бельгия нанесет македонцам крупное поражение. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.

ИИ не согласен с такими оценками и полагает, что Северная Македония навяжет борьбу, вырвав ничью 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Северная Македония — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.