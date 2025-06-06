Бельгия сыграет первый матч в этом отборе. В случае победы она может вплотную подобраться к лидерам таблицы, в числе которых и Северная Македония, которая не намерена сдавать свои позиции.
Это будет первая встреча команд за последние 10 лет. В своей истории македонцы еще ни разу не побеждали бельгийцев. А вот Бельгия любит этого соперника. «Красным дьяволам» нужно актуализировать статистику и снова обыграть соперника.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры видят в Бельгии явного фаворита пары. Ставки принимаются с коэффициентами 9.15 и 1.39.
- Эксперты LiveSport.Ru считают, что Бельгия нанесет македонцам крупное поражение. Свои ставки они предложили в этом прогнозе.
- ИИ не согласен с такими оценками и полагает, что Северная Македония навяжет борьбу, вырвав ничью 2:2.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Северная Македония — Бельгия смотрите на LiveCup.Run.
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