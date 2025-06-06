Хорватия забила семь мячей Гибралтару в квалификации ЧМ-2026

Завершились 2 матча квалификации чемпионата мира 2026-го года (группа L).

В одной из встреч Хорватия разгромила Гибралтар со счетом 7:0.

В 1-м тайме хорваты отметились 2 голами. Отличились Марко Пашалич на 28-й минуте и Анте Будимир на 30-й минуте.

Во 2-м отрезке гости забили еще 5 мячей. В составе Хорватии дублем отметился Франьо Иванович, забив свои голы на 60-й и 63-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Иван Перишич на 73-й минуте.

Затем дубль оформил Андрей Крамарич, отличившись на 77-й и 80-й минутах встречи.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Гибралтар — Хорватия 0:7 Голы: 0:1 Марко Пашалич (28'), 0:2 Анте Будимир (30'), 0:3 Франьо Иванович (60'), 0:4 Франьо Иванович (63'), 0:5 Иван Перишич (73'), 0:6 Андрей Крамарич (77'), 0:7 Андрей Крамарич (80') Гибралтар: Брэдли Банда, Бернарду Лопеш, Лу Джон Эннсли (Tyler Carrington, 62'), Киан Ронан (Джулиан Валарино, 62'), Лиам Уолкер (Dan Bent, 87'), Андре Тжей де Барр (Грэм Торилья, 46'), Kai Mauro, James Scanlon, Liam Jessop, Jaiden Bartolo, Carlos Peliza Richards (Mitch Gibson, 74') Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Юранович, Марин Понграчич, Дуйе Чалета-Цар, Йосип Штанишич (Марко Пашалич, 65'), Иван Перишич, Марио Пашалич (Мартин Батурина, 71'), Лука Сучич (Лука Модрич, 64'), Ловро Майер, Анте Будимир (Франьо Иванович, 46'), Petar Sucic (Андрей Крамарич, 46') Предупреждения: Марин Понграчич (54'), Кен Сема (40'), Жолт Надь (48'), Яльмар Экдаль (80')

После этого матча Хорватия занимает 3-е место в своей группе с 3 очками в активе. Гибралтар — на последней 5-й позиции без набранных баллов.

В параллельном матче Чехия обыграла Черногорию со счетом 2:0.

У чехов отличились Адам Гложек на 23-й минуте и Патрик Шик на 65-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L Чехия — Черногория 2:0 Голы: 1:0 Адам Гложек (23'), 2:0 Патрик Шик (65') Чехия: Матей Коварж, Владимир Цоуфаль, Томаш Голеш, Ладислав Крейчи, Ярослав Зелены, Лукаш Черв (Михал Садилек, 46'), Павел Шульц (Алекс Краль, 90'), Вацлав Черны (Васил Кушей, 77'), Адам Гложек (Лукаш Провод, 28'), Патрик Шик (Томаш Хоры, 76'), Tomas Soucek Черногория: Игорь Никич, Ристо Радунович (Андрия Вукчевич, 63'), Марко Вешович (Марко Вукчевич, 84'), Никола Шипчич (Стефан Мугоша, 84'), Игор Вуячич, Стефан Савич, Эдвин Куч (Стефан Лончар, 62'), Марко Янкович, Никола Крстович, Стеван Йоветич, Milan Vukotic (Милутин Осмаич, 62') Предупреждения: Марко Вешович (45 + 2'), Владимир Цоуфаль (90 + 1'), Стефан Лончар (90 + 1'), Игор Вуячич (90 + 7')

После этого матча Чехия располагается на 1-й строчке в группе с 9-ю баллами, а Черногория — на 2-й позиции (6).