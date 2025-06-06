Сборнаясыграет в гостях ув рамках отбора на чемпионат мира 2026. Краткий анонс события, коэффициенты и мысли аналитиков на этот счет.

После разгрома от Аргентины 1:4 Бразилия будет настроена на победу. Карло Анчелотти проведет первую официальную встречу на посту главного тренера «избранных», что также говорит в пользу положительного исхода.

Да, Эквадор давно не проигрывал в турнире, однако с бразильцами у хозяев чаще всего возникают проблемы. Последняя встреча соперников закончилась со счетом 1:0 в пользу Бразилии. Сегодняшняя победа не только принесет гостям 3 очка, но и задаст тон старту нового этапа карьеры Анчелотти.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 4.15 и 2.15 — Бразилия ожидаемо фаворит поединка. Ничья оценена коэффициентом 3.05.

Эксперты LiveSport не сомневаются, что Бразилия и «папа Карло» стартуют с победы. В прогнозе доступны ставки на игру.

ИИ не верит в то, что матч определит победителя. По его мнению будет нулевая ничья.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Эквадор — Бразилия смотрите на LiveCup.Run.

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