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    Эквадор — Бразилия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Эквадора Сборная Бразилии
    Сборная Бразилии сыграет в гостях у Эквадора в рамках отбора на чемпионат мира 2026. Краткий анонс события, коэффициенты и мысли аналитиков на этот счет.

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    После разгрома от Аргентины 1:4 Бразилия будет настроена на победу. Карло Анчелотти проведет первую официальную встречу на посту главного тренера «избранных», что также говорит в пользу положительного исхода.

    Да, Эквадор давно не проигрывал в турнире, однако с бразильцами у хозяев чаще всего возникают проблемы. Последняя встреча соперников закончилась со счетом 1:0 в пользу Бразилии. Сегодняшняя победа не только принесет гостям 3 очка, но и задаст тон старту нового этапа карьеры Анчелотти.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры: 4.15 и 2.15 — Бразилия ожидаемо фаворит поединка. Ничья оценена коэффициентом 3.05.

    • Эксперты LiveSport не сомневаются, что Бразилия и «папа Карло» стартуют с победы. В прогнозе доступны ставки на игру.

    • ИИ не верит в то, что матч определит победителя. По его мнению будет нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Эквадор — Бразилия смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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