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    Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию «Локомотива» по трансферу Мпампасси

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    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию московского «Локомотива» и оставил в силе решение ФИФА о выплате украинскому клубу «Мариуполь» компенсации в размере 50 тысячи евро.

    Марк Мпампасси
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    Марк Мпампасси

    Как сообщает издание ТАСС, московский клуб должен заплатить за подготовку защитника Марка Мпампасси. Помимо основной суммы, «Локомотив» обязан выплатить также 5% годовых с февраля 2022 года. В случае невыполнения этого решения ФИФА может применить санкции к российскому клубу.

    Марк Мампасси, 22-летний защитник, начал карьеру в академии донецкого «Шахтера». В феврале 2021 года он был арендован «Мариуполем», а в декабре 2021-го перешел в «Локомотив», подписав контракт сроком на пять лет.

    За московский клуб Мампасси провел 21 матч, а последние два сезона выступал на правах аренды за бельгийский «Кортрейк», где провел 44 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

    Контракт Мампасси с «Локомотивом» действует до 30 июня 2025 года, а его рыночная стоимость оценивается в 700 тысяч евро.

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