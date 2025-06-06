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    Аканджи: Я уже давно являюсь ярым критиком клубного чемпионата мира

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    Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о предстоящем клубном чемпионате мира.

    Мануэль Аканджи
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    Мануэль Аканджи

    «Я уже давно являюсь ярым критиком этого соревнования. Мы, игроки, хотели бы иметь отпуск, время, чтобы наши тела отдохнули. Мои партнёры по команде тоже не в восторге от этого турнира. Но сейчас он у нас перед глазами, и мы ничего не можем поделать.

    Так как мы примем участие, то, конечно, хотим выиграть. Но если мы выйдем в финал, то времени на восстановление перед новым сезоном у нас станет ещё меньше», — приводит слова Аканджи Mirror.

    Напомним, что проведение чемпионата мира запланировано с 15 июня по 13 июля.

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