Сборныебудут выяснять сильнейшего в рамках квалификации на чемпионат мира 2026. Встреча команд состоится 5 июня в 19:00 мск.

Узбеки постараются сегодня не подпустить к себе арабов. Они занимают второе место, но с отрывом в 4 очка. Кроме того, гости не проигрывают уже 3 тура и наверняка собираются продлить эту серию.

При этом хозяева выиграли два последних домашних матча и при своей публике будут идти вперед, чтобы продолжить свой успешную полосу. Посмотрим, как сложится эта игра. В прошлый раз Узбекистан одержал минимальную победу.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают фаворитом команду гостей. Ставки принимаются с коэффициентами 3.30 и 2.37.

Прогноз экспертов LiveSport: Узбекистан повторит успех, но в результативном поединке.

ИИ: он прогнозирует нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ОАЭ — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.

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