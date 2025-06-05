Узбеки постараются сегодня не подпустить к себе арабов. Они занимают второе место, но с отрывом в 4 очка. Кроме того, гости не проигрывают уже 3 тура и наверняка собираются продлить эту серию.
При этом хозяева выиграли два последних домашних матча и при своей публике будут идти вперед, чтобы продолжить свой успешную полосу. Посмотрим, как сложится эта игра. В прошлый раз Узбекистан одержал минимальную победу.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают фаворитом команду гостей. Ставки принимаются с коэффициентами 3.30 и 2.37.
- Прогноз экспертов LiveSport: Узбекистан повторит успех, но в результативном поединке.
- ИИ: он прогнозирует нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ОАЭ — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.
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