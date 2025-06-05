1-й таймОАЭ — УзбекистанОнлайн
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    Аббосбек Файзуллаев (сборная Узбекистана)ОАЭ — Узбекистан. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:47
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    ОАЭ — Узбекистан: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная ОАЭ Сборная Узбекистана
    Сборные ОАЭ и Узбекистана будут выяснять сильнейшего в рамках квалификации на чемпионат мира 2026. Встреча команд состоится 5 июня в 19:00 мск.

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    Узбеки постараются сегодня не подпустить к себе арабов. Они занимают второе место, но с отрывом в 4 очка. Кроме того, гости не проигрывают уже 3 тура и наверняка собираются продлить эту серию.

    При этом хозяева выиграли два последних домашних матча и при своей публике будут идти вперед, чтобы продолжить свой успешную полосу. Посмотрим, как сложится эта игра. В прошлый раз Узбекистан одержал минимальную победу.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают фаворитом команду гостей. Ставки принимаются с коэффициентами 3.30 и 2.37.

    • Прогноз экспертов LiveSport: Узбекистан повторит успех, но в результативном поединке.

    • ИИ: он прогнозирует нулевую ничью.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ОАЭ — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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