Агент Донаруммы: Возвращение в «Милан»? Нет ничего невозможного

Агент вратаряне исключил возможность возвращения голкипера в итальянский

«Мы перевели Поля Погба из Манчестер Юнайтед в Ювентус, а затем обратно. Нет ничего невозможного, так что это тоже возможно. Даже если Милан не в лучшем состоянии, это клуб, который нужно уважать, и Джиджо всегда будет ему благодарен», — приводит слова Райолы сайт Tribalfootball.com.

В сезоне-2024/2025 Донарумма провел 40 матчей за парижан и помог команде выиграть все четыре возможных трофея — чемпионат Франции, Кубок Франции, Суперкубок Франции и Лигу чемпионов.

Итальянский вратарь выступал за основную команду «Милана» с 2015 по 2021 год.