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    «Реал» хочет подписать третьего бомбардира Ла Лиги

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    «Реал» заинтересован в приобретении нападающего «Осасуны» Анте Будимира, об этом сообщает AS.

    Анте Будимир
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    Анте Будимир

    По информации источника, что новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запросил нападающего, соответствующего профилю Будимира, игрока, который мог бы выполнять ту же роль, что и Хоселу ранее. Помимо «Реала», в услугах хорватского форварда заинтересован турецкий «Бешикташ».

    33-летний форвард «Осасуны» и сборной Хорватии тал лучшим бомбардиром памплонской команды, забив 21 гол в 38 матчах Ла Лиги. В чемпионате Испании за сезон больше забили лишь Килиан Мбаппе («Реал», 31 гол в 34 матчах) и Роберт Левандовски («Барселона», 27 мячей в 34 играх).

    Контракт Будимира с «Осасуной» рассчитан до лета 2027 года, в нем есть сумма отступных в размере 20 млн евро, однако на это лето сумма снижается до 8 млн евро.

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