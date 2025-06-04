«Реал» хочет подписать третьего бомбардира Ла Лиги

заинтересован в приобретении нападающего, об этом сообщает AS.

По информации источника, что новый главный тренер «Реала» Хаби Алонсо запросил нападающего, соответствующего профилю Будимира, игрока, который мог бы выполнять ту же роль, что и Хоселу ранее. Помимо «Реала», в услугах хорватского форварда заинтересован турецкий «Бешикташ».

33-летний форвард «Осасуны» и сборной Хорватии тал лучшим бомбардиром памплонской команды, забив 21 гол в 38 матчах Ла Лиги. В чемпионате Испании за сезон больше забили лишь Килиан Мбаппе («Реал», 31 гол в 34 матчах) и Роберт Левандовски («Барселона», 27 мячей в 34 играх).

Контракт Будимира с «Осасуной» рассчитан до лета 2027 года, в нем есть сумма отступных в размере 20 млн евро, однако на это лето сумма снижается до 8 млн евро.