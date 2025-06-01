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    Симоне Индзаги: Я горжусь командой

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    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался о финале Лиги чемпионов. Миланский клуб уступил «ПСЖ» со счетом 0:5.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Я горжусь этими ребятами. Сегодня мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая возможно, сильнее, чем мы. Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив им задачу. Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

    Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Интер» потерпел четвертое поражение в финале Лиги чемпионов. «ПСЖ» впервые в истории выиграл турнир.

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