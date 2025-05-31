Семин: Доннарумма сильнее Сафонова

Экс-наставник «Локомотива» и сборной Россиипорассуждал о будущем. Голкипер выступает за «ПСЖ», где борется за место в основном составе с итальянцем

«Что дальше делать Матвею Сафонову? Высиживать ничего не надо, ему не дадут этого сделать. Он должен работать. Но от добра не надо искать добра. У него все хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей.

Но Доннарумма сильнее. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звезды! Но Матвею еще до звезд далеко», — сказал Семин в эфире Оkkо Спорт.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«ПСЖ» 31 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером». Встреча начнется в 22:00 мск.