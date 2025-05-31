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    Семин: Доннарумма сильнее Сафонова

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    Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин порассуждал о будущем Матвея Сафонова. Голкипер выступает за «ПСЖ», где борется за место в основном составе с итальянцем Джанлуиджи Доннаруммой.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Что дальше делать Матвею Сафонову? Высиживать ничего не надо, ему не дадут этого сделать. Он должен работать. Но от добра не надо искать добра. У него все хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей.

    Но Доннарумма сильнее. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звезды! Но Матвею еще до звезд далеко», — сказал Семин в эфире Оkkо Спорт.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «ПСЖ» 31 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером». Встреча начнется в 22:00 мск.

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