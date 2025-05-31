Семин: Доннарумма сильнее Сафонова

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
«Что дальше делать Матвею Сафонову? Высиживать ничего не надо, ему не дадут этого сделать. Он должен работать. Но от добра не надо искать добра. У него все хорошо, его хорошо приняли в команде, ему дают определенное количество матчей.
Но Доннарумма сильнее. Как можно поменять Доннарумму? Но ведь Матвею дают шансы хорошие. И сейчас в современном футболе никто не играет 100% матчей. Играют 80%, звезды! Но Матвею еще до звезд далеко», — сказал Семин в эфире Оkkо Спорт.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
«ПСЖ» 31 мая сыграет в финале Лиги чемпионов с «Интером». Встреча начнется в 22:00 мск.