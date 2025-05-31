31 мая на «Альянц Арена» в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов, в котором примут участиеи миланский

ПСЖ и «Интер» провели насыщенный сезон и теперь сыграют в важнейшем поединке, который определит исход игрового года. ПСЖ во второй раз в своей истории попал в финал и получил шанс впервые выиграть Лигу чемпионов. «Интер» побеждал в ЛЧ в далеком 2010 году, при этом в 2023 году «нерадзурри» также участвовали в финале турнира, но уступили «Ман Сити».

ПСЖ уже имеет два трофея — Кубок Франции и Лигу 1. «Интер» в этом году не стал самой сильной командой Серии А и пролетел с кубками. Теперь у миланцев вся ставка на Лигу чемпионов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Сделает ли ПСЖ золотой хет-трик? Останется ли «Интер» без трофеев? На все эти вопросы ответ мы получим в предстоящем финале Лиги чемпионов.

Прогнозы и ставки

Информация для тех, кто ставит:

Коэффициенты букмекеров: на победу ПСЖ 2.16 на победу «Интера» 3.65. Ставки на победу команд в финале принимаются с коэффициентами 1.60 и 2.40.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru: аналитики ссылаются на еврокубковый опыт «Интера» и полагают, что «нерадзурри» будут ближе к тому, чтобы забрать трофей. Они подготовили два прогноза, с которыми можно ознакомиться по ссылкам тут и здесь.

Прогноз ИИ: он считает, что «Интер» переиграет ПСЖ со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Интер» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.