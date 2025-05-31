сыграют второй матч в серии плей-офф за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра стартует в 18:00 мск.

На данный момент в этой паре побеждает «Пари НН». Первый матч нижегородцы выиграли 2:1. Так что хозяева имеют небольшой перевес.

Сочинцы продлили свою безвыигрышную серию до четырех поединков. При этом клуб проиграл три последних матча. Смогут ли гости одержать важнейшую победу сезона? Ответ в предстоящей встрече.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 3.25 на победу «Пари НН», 2.28 на победу «Сочи». На победу в плей-офф цифры составляют 1.40 и 2.75 соответственно.

Прогноз LiveSport: у экспертов сайта фаворитом являются нижегородцы.

Прогноз ИИ: будет ничья 0:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.