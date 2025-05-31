На данный момент в этой паре побеждает «Пари НН». Первый матч нижегородцы выиграли 2:1. Так что хозяева имеют небольшой перевес.
Сочинцы продлили свою безвыигрышную серию до четырех поединков. При этом клуб проиграл три последних матча. Смогут ли гости одержать важнейшую победу сезона? Ответ в предстоящей встрече.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 3.25 на победу «Пари НН», 2.28 на победу «Сочи». На победу в плей-офф цифры составляют 1.40 и 2.75 соответственно.
- Прогноз LiveSport: у экспертов сайта фаворитом являются нижегородцы.
- Прогноз ИИ: будет ничья 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.