1-й таймПари НН — СочиОнлайн
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    «Пари НН» — «Сочи»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Пари НН» и «Сочи» сыграют второй матч в серии плей-офф за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Игра стартует в 18:00 мск.

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    На данный момент в этой паре побеждает «Пари НН». Первый матч нижегородцы выиграли 2:1. Так что хозяева имеют небольшой перевес.

    Сочинцы продлили свою безвыигрышную серию до четырех поединков. При этом клуб проиграл три последних матча. Смогут ли гости одержать важнейшую победу сезона? Ответ в предстоящей встрече.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 3.25 на победу «Пари НН», 2.28 на победу «Сочи». На победу в плей-офф цифры составляют 1.40 и 2.75 соответственно.

    • Прогноз LiveSport: у экспертов сайта фаворитом являются нижегородцы.

    • Прогноз ИИ: будет ничья 0:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Сочи» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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