Индзаги: Мы постараемся сыграть с уважением к сопернику, но без страха

Главный тренерподелился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, где его команда сыграет против французского

«ПСЖ — очень сильная и цельная команда с отличным тренером в лице Луиса Энрике. У них много талантливых игроков, так что мы должны провести идеальный матч и оставаться в игре до самого конца. Мы очень уважаем "ПСЖ", но постараемся сыграть в финале как можно лучше — с уважением к сопернику, но без страха.

Мы помним финал-2023, словно это было вчера. Мы встречались с очень сильным "Манчестер Сити". По большому счету, мы заслуживали продолжения матча в дополнительное время. Тот опыт был очень важен — участие во встрече такого высокого уровня помогло нам многое узнать о себе.

Мы очень довольны. Мы провели несколько замечательных лет, и два финала Лиги чемпионов — это плод наших усилий, награда за тяжелую работу и принесенные всеми жертвы. Мы все разделяем заслугу в этом достижении — игроки, клуб в целом и, конечно же, наши потрясающие болельщики», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Команды сыграют между собой в решающем матче 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 по Москве.