ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Симоне Индзаги Сейчас или никогда. Предстоящий финал — возможно, последний шанс «Интера» выиграть Лигу чемпионов
  • 19:47
    • Рыбакина прошла Остапенко и вышла на Свентек на «Ролан Гаррос»
  • 18:25
    • Хачанов покинул «Ролан Гаррос», в пяти сетах уступив Полу
  • 18:13
    • Свентек пробилась в четвертый круг «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Индзаги: Мы постараемся сыграть с уважением к сопернику, но без страха

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Футбол Италии Интер Футбол Франции ПСЖ Лига чемпионов
    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями перед финалом Лиги чемпионов, где его команда сыграет против французского ПСЖ.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «ПСЖ — очень сильная и цельная команда с отличным тренером в лице Луиса Энрике. У них много талантливых игроков, так что мы должны провести идеальный матч и оставаться в игре до самого конца. Мы очень уважаем "ПСЖ", но постараемся сыграть в финале как можно лучше — с уважением к сопернику, но без страха.

    Мы помним финал-2023, словно это было вчера. Мы встречались с очень сильным "Манчестер Сити". По большому счету, мы заслуживали продолжения матча в дополнительное время. Тот опыт был очень важен — участие во встрече такого высокого уровня помогло нам многое узнать о себе.

    Мы очень довольны. Мы провели несколько замечательных лет, и два финала Лиги чемпионов — это плод наших усилий, награда за тяжелую работу и принесенные всеми жертвы. Мы все разделяем заслугу в этом достижении — игроки, клуб в целом и, конечно же, наши потрясающие болельщики», — приводит слова Индзаги пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Команды сыграют между собой в решающем матче 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Матч начнется в 22:00 по Москве.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» на опыте заберет «ушастого»
  • «ПСЖ» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Алькарас неприятно удивит в матче с Джумхуром?
  • Джумхур — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Сможет ли «Ахмат» взять реванш у «Урала»?
  • «Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.34
  • Экспресс дня 31 мая
  • Завтра в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Джумхур — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ахмат — Урал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Малага — Бургос
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Ямайка — Нигерия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Адана Демирспор — Газиантеп
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Сивасспор
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры