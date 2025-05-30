Ибрагимович: Это был не тот сезон, о котором мы мечтали

Старший советник владельцаподвел итог сезона для команды.

«Это был не тот сезон, о котором мы мечтали. Это был не тот сезон, за который мы боролись. Один трофей и один проигранный кубковый финал — этого недостаточно для такого клуба, как наш. Но каждая неудача разжигает наш огонь. Каждый урок строит наше будущее. Возможно, в нынешнем году "Милан" проиграл битву, но будущее покажет, кто выиграет войну. Мы растём, развиваемся и становимся сильнее», — написал Ибрагимович на своей странице в социальной сети.

По итогам сезона Серии А 2024/2025 «россонери» заняли 8-е место в таблице с 63 очками в активе.