Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

Бывший главный тренер московскоговозглавил мексиканский клуб

«Я очень рад принять этот новый вызов. Мы будем усердно и убежденно работать над созданием конкурентоспособной команды, которая с гордостью будет представлять Сан-Луис», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

Контракт 36-летнего испанского специалиста рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на год. Финансовые условия сделки неизвестны.

Гильермо Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с июня 2022 по апрель 2024 года. За это время под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, сыграв 15 вничью и потерпев 23 поражения.