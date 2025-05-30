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    Экс-тренер «Спартака» Абаскаль возглавил мексиканский «Атлетико Сан-Луис»

    Футбол Спартак
    Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил мексиканский клуб «Атлетико Сан-Луис».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Я очень рад принять этот новый вызов. Мы будем усердно и убежденно работать над созданием конкурентоспособной команды, которая с гордостью будет представлять Сан-Луис», — приводит слова Абаскаля пресс-служба клуба.

    Контракт 36-летнего испанского специалиста рассчитан до июня 2026 года с возможностью продления еще на год. Финансовые условия сделки неизвестны.

    Гильермо Абаскаль занимал пост главного тренера «Спартака» с июня 2022 по апрель 2024 года. За это время под его руководством красно-белые провели 74 матча во всех турнирах, одержав 36 побед, сыграв 15 вничью и потерпев 23 поражения.

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