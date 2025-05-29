«СЭ»: Вендел ведет переговоры с катарским клубом

Сумма трансфера может составить около 20 млн евро.
Зимой 27-летний Вендел договорился о переходе в бразильский «Ботафого», но переход сорвался из-за финансовых проблема владельца клуба из Рио Джона Текстора. Хотя в самом «Ботафого» рассказали, что всему виной геополитические причины.
Несколько дней назад правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сейчас на Вендела претендуют четыре клуба.
Всего в этом сезоне хавбек сыграл 27 матчей, забив в них 2 гола и сделал 11 ассистов. Контракт Вендела с «Зенитом» до 2028 года.