«СЭ»: Вендел ведет переговоры с катарским клубом

Катарский клубхочет подписать полузащитника «Зенита»и ведет активные переговоры с питерским клубом, сообщает «СЭ».

Сумма трансфера может составить около 20 млн евро.

Зимой 27-летний Вендел договорился о переходе в бразильский «Ботафого», но переход сорвался из-за финансовых проблема владельца клуба из Рио Джона Текстора. Хотя в самом «Ботафого» рассказали, что всему виной геополитические причины.

Несколько дней назад правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сейчас на Вендела претендуют четыре клуба.

Всего в этом сезоне хавбек сыграл 27 матчей, забив в них 2 гола и сделал 11 ассистов. Контракт Вендела с «Зенитом» до 2028 года.