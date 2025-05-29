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    «СЭ»: Вендел ведет переговоры с катарским клубом

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    Катарский клуб «Аль-Садд» хочет подписать полузащитника «Зенита» Вендела и ведет активные переговоры с питерским клубом, сообщает «СЭ».

    Вендел
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    Вендел

    Сумма трансфера может составить около 20 млн евро.

    Зимой 27-летний Вендел договорился о переходе в бразильский «Ботафого», но переход сорвался из-за финансовых проблема владельца клуба из Рио Джона Текстора. Хотя в самом «Ботафого» рассказали, что всему виной геополитические причины.

    Несколько дней назад правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сейчас на Вендела претендуют четыре клуба.

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    • Всего в этом сезоне хавбек сыграл 27 матчей, забив в них 2 гола и сделал 11 ассистов. Контракт Вендела с «Зенитом» до 2028 года.

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