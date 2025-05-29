Газзаев: Угальде покинула уверенность, когда Станкович начал его менять

Заслуженный тренер РФназвал одну из причин плохой игры нападающего «Спартака»во второй части сезона.

«В ноябре — декабре команда Станковича набрала нешуточный ход. Игра радовала глаз, шесть побед подряд! И вот тогда действительно казалось, что красно-белые смогут замахнуться на титул.

Но зимой и клуб, и тренер допустили просчеты. Потратили большие деньги на Ливая Гарсию и Солари, а те надежд пока не оправдали. Разницу, что называется, не сделали. Более того, Станкович стал передергивать состав, чуть что — менять Угальде.

В итоге у форварда пропала уверенность. До зимнего перерыва забил 15 мячей, а весной только два... В футболе мелочей не бывает. Зачем что-то менять, когда все идет по накатанной?!

"Спартак" решил оставить Станковича. Более того, предложил ему новый контракт еще на год. Что ж, клуб показывает, что верит в серба. Вот только больше права на ошибку у него не будет. Даже второе место в следующем сезоне расценят как неудачу», — сказал Газзаев «СЭ».

Всего в этом сезоне 23-летний Угальде сыграл за красно-белых 36 матчей, забил 18 мячей и сделал 6 ассистов. При этом почти все из них он забил до зимней паузы.