Колыванов: В «Динамо» есть костяк, но надо сделать 2-3 точечных приобретения

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной России, а ныне известный тренерпрокомментировал выступление бело-голубых в этом сезоне и назвал своего любимого игрока в составе команды.

«В этом сезоне "Динамо" могло побороться за золото, но не смогло. Если две‑три точечных покупки сделают, то интересный будет чемпионат на следующий год. Мы пока не знаем, кто будет главным тренером, но есть костяк команды.

Тюкавин вернется, мой любимый игрок московского "Динамо". "Динамо" — это сила в движении, как раньше говорили. Надеюсь, что на следующий год подберется боеспособный коллектив, который выступит лучше, чем в этом сезоне», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

22-летний Тюкавин серьезно травмировал колено в начале марта 2024 года и с тех пор проходит процесс восстановления. Всего нападающий в этом сезоне сыграл 22 матча и забил 8 мячей. «Динамо» финишировало в таблице РПЛ с 56 очками на шестом месте.