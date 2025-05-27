«Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина

Нападающий, полузащитники вратарьпокинулив связи с окончанием действия контрактов.

«Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула! Фёдор Смолов — лучший снайпер в истории нашего клуба. Юрий Газинский — один из главных старожилов команды — у него вторая строчка рейтинга сыгранных матчей за "Краснодар". Юрий Дюпин отыграл за "быков" один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива.

Спасибо за игру, чемпионы! Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и ещё раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по итогам прошлого сезона.