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    «Краснодар» объявил об уходе Смолова, Газинского и Дюпина

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    Нападающий Федор Смолов, полузащитник Юрий Газинский и вратарь Юрий Дюпин покинули «Краснодар» в связи с окончанием действия контрактов.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Свой путь в клубе они завершили красиво — завоеванием чемпионского титула! Фёдор Смолов — лучший снайпер в истории нашего клуба. Юрий Газинский — один из главных старожилов команды — у него вторая строчка рейтинга сыгранных матчей за "Краснодар". Юрий Дюпин отыграл за "быков" один сезон и стал важной частью чемпионского коллектива.

    Спасибо за игру, чемпионы! Желаем парням удачи в дальнейшей карьере и ещё раз поздравляем с завоеванием золотых медалей Российской Премьер-Лиги!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по итогам прошлого сезона.

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