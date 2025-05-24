«Оренбург» вылетит из РПЛ после этого матча. Возможно, гости захотят сделать это громко. Клуб четыре тура без побед. Было бы отлично в концовке выиграть.
Но даст ли это сделать «Рубин»? В первом круге не дал. «Бордовые» выиграли 2:1. Посмотрим, каким будет результат этой встречи.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не питают иллюзий. Котировки составляют 1.78 и 4.10 соответственно.
- Эксперты LiveSport также не оставляют гостям шансов. В своем прогнозе они за «Рубин».
- Искусственный интеллект ставит на «Рубин» и предсказывает ему победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.