Матч 30-го тура РПЛсостоится 24 мая в 16:30 по мск.

«Оренбург» вылетит из РПЛ после этого матча. Возможно, гости захотят сделать это громко. Клуб четыре тура без побед. Было бы отлично в концовке выиграть.

Но даст ли это сделать «Рубин»? В первом круге не дал. «Бордовые» выиграли 2:1. Посмотрим, каким будет результат этой встречи.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не питают иллюзий. Котировки составляют 1.78 и 4.10 соответственно.

Эксперты LiveSport также не оставляют гостям шансов. В своем прогнозе они за «Рубин».

Искусственный интеллект ставит на «Рубин» и предсказывает ему победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.