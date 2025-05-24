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    Джон Кордоба«Краснодар» — «Динамо». Онлайн, прямая трансляция
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    «Рубин» — «Оренбург»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Оренбург Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Матч 30-го тура РПЛ «Рубин»«Оренбург» состоится 24 мая в 16:30 по мск.

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    «Оренбург» вылетит из РПЛ после этого матча. Возможно, гости захотят сделать это громко. Клуб четыре тура без побед. Было бы отлично в концовке выиграть.

    Но даст ли это сделать «Рубин»? В первом круге не дал. «Бордовые» выиграли 2:1. Посмотрим, каким будет результат этой встречи.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не питают иллюзий. Котировки составляют 1.78 и 4.10 соответственно.

    • Эксперты LiveSport также не оставляют гостям шансов. В своем прогнозе они за «Рубин».

    • Искусственный интеллект ставит на «Рубин» и предсказывает ему победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Оренбург» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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