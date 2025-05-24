Рубин — Оренбург: 2.70 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Рубин» примет «Оренбург» в матче 30-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 24 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Оренбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в таблице РПЛ с 42 очками в активе после 29-и туров. «Рубин» точно останется на своем месте по итогам сезона.

Дело в том, что команда уже не догонит «Локомотив», ведь отставание составляет 8 очков. «Рубин» также не опустится до 9-й позиции, опережая «Ростов» на 4 пункта.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ казанцы проиграли «Химкам» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 90+2-й минуте. До этого «Рубин» обыграл «Ростов» (1:0).

В последних 5-и встречах команда трижды проиграла и дважды победила. За этот отрезок «Рубин» уступил «Краснодару» (1:2) и «Динамо» М (1:3), а также обыграл «Факел» (2:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Состояние команды: «Рубин» уже не имеет турнирной мотивации перед последним туром. Команда будет играть против аутсайдера чемпионата — «Оренбурга», который уже точно вылетит в Первую лигу.

К слову, «Рубин» довольно неплохо выступает на своем поле, занимая по этому показателю 6-е место в лиге. Команда набрала 26 очков из 42-х возможных дома.

«Оренбург»

Турнирное положение: Команда занимает предпоследнее 15-е место в таблице РПЛ, набрав 19 очков за 29 туров. «Оренбург» уже потерял шансы на выход в стыковые матчи.

Подопечные Владимира Слишковича уже точно вылетят в Первую лигу, ведь оставание от «Ахмата» (14-е место) составляет 6 очков перед последним туром в чемпионате.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «Оренбург» проиграл «Краснодару» (1:2). Матчем ранее команда сыграла вничью с «Химками» (1:1), упустив минимальное преимущество на 79-й минуте.

В последних 5-и поединках «Оренбург» обыграл только махачкалинское «Динамо» (2:1), а также по 2 раза проиграл и сыграл вничью. За этот период команда уступила «Крыльям Советов» (0:2) и поделила очки с «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: Алексей Татаев (перебор желтых карточек), Габриэль Флорентин и Богдан Москвичев (у обоих — травмы).

Состояние команды: Очевидно, что «Оренбург» провалил нынешний сезон и не выполнил свою главную задачу — сохранить место в РПЛ. Команда сыграет свой последний матч в РПЛ, а затем будут выступать в Первой лиге.

Игра в гостях у «Оренбурга» просто ужасная. Команда занимает по этому показателю последнее 16-е место в лиге, набрав лишь 5 очков из 42-х возможных на чужом поле.

Статистика для ставок

«Рубин» проиграл 3 матча из последних 5-и в РПЛ

«Оренбург» не может победить на протяжении 4-х последних матчей

В последних 3-х встречах «Рубин» дважды обыгрывал «Оренбург»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубина» — 1.95, победа «Оренбурга» — 3.60, ничья — за 3.80.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.67 и 2.20 сооветственно.

Прогноз: «Рубин» уверенно обыграет «Оренбург», который уже опустил руки.

Ставка: Победа «Рубина» с форой (-1) за 2.70.

Прогноз: «Рубин» забьет больше 1-го гола на своем поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Рубина» 1.5 больше за 1.85.