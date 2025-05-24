Гончаренко: Очень много клубов в непонятной ситуации. Мы не знаем, что делать

Главный тренервысказался о предстоящих стыковых матчах команды.

«Очень много клубов в непонятной ситуации. Это низ РПЛ и верх Первой лиги. Пока что мы не знаем, что делаем. Не знаем, куда вообще ехать. Мы сидим и ждем в раздевалке. Команда сидит и ждет. Куда ехать? Нижний? Екатеринбург? Наверное, это не является особой неожиданностью для нас. Претендентов очень много. Все затягивается, в результате многие команды находятся в подвешенном состоянии», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Пари НН» стал 13-м по итогам текущего сезона РПЛ.