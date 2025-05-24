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    Дуглас Сантос«Зенит» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
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    ЦСКА — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    24 мая ЦСКА примет «Пари НН» в матче последнего 30-го тура РПЛ. Игра стартует в 16:30 по мск.

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    Так уж вышло, что ЦСКА в этой игре не имеет права расслабляться, если ему нужны бронзовые медали. Москвичей устроит только победа, поскольку в борьбе за 3-ю строчку у них по 56 пунктов вместе с соседом — «Динамо».

    «Пари НН» также приехал в Москву не отбывать номер, на набирать баллы. «Горожане» имеют возможность избежать плей-офф, но для этого нужно побеждать.

    Календарь и таблица РПЛ

    Кто же кого одолеет? В нынешнем сезоне ЦСКА трижды обыгрывал нижегородцев. Сейчас решающий четвертый матч.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.42 на победу ЦСКА, 7.60 на победу «Пари НН».

    • Эксперты LiveSport предложили свой прогноз со ставками за 2.00 и 2.25.

    • Искусственный интеллект считает, что ЦСКА не оставит «Пари» никаких шансов и одержит разгромную победу 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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