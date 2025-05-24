Так уж вышло, что ЦСКА в этой игре не имеет права расслабляться, если ему нужны бронзовые медали. Москвичей устроит только победа, поскольку в борьбе за 3-ю строчку у них по 56 пунктов вместе с соседом — «Динамо».
«Пари НН» также приехал в Москву не отбывать номер, на набирать баллы. «Горожане» имеют возможность избежать плей-офф, но для этого нужно побеждать.
Кто же кого одолеет? В нынешнем сезоне ЦСКА трижды обыгрывал нижегородцев. Сейчас решающий четвертый матч.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 1.42 на победу ЦСКА, 7.60 на победу «Пари НН».
- Эксперты LiveSport предложили свой прогноз со ставками за 2.00 и 2.25.
- Искусственный интеллект считает, что ЦСКА не оставит «Пари» никаких шансов и одержит разгромную победу 4:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ЦСКА — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.
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