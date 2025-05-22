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    «Твенте» — «Неймеген»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Эредивизия Твенте
    «Твенте» и «Неймеген» встретятся в полуфинале плей-офф чемпионата Нидерландов, которое проводят для того, чтобы выяснить, кто будет играть в Лиге конференций в следующем сезоне. Игра запланирована на 22 мая 22:00 мск.

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    «Твенте» проиграл два последних матча сезона и наверняка хотел бы исправить ситуацию. Однако с «Неймегеном» хозяевам придется помучаться. Клуб идет на серии побед и не проигрывает в турнире уже четыре поединка.

    «Твенте» при этом доминирует в очных встречах. «Тюккерс» выиграли все две встречи этого сезона. Более того, на «Гролс Весте» гости уже давно не побеждали. Посмотрим, как сложится в этот раз.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Твенте» фаворитом пары. Котировки составляют 1.64 и 4.90. Ставки на проход в финал плей-офф принимаются с коэффициентами 1.33 и 3.20.

    • В своем прогнозе эксперты LiveSport ожидают от «Твенте» уверенной игры и соответствующего результата.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Твенте» — «Неймеген» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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