«Твенте» проиграл два последних матча сезона и наверняка хотел бы исправить ситуацию. Однако с «Неймегеном» хозяевам придется помучаться. Клуб идет на серии побед и не проигрывает в турнире уже четыре поединка.
«Твенте» при этом доминирует в очных встречах. «Тюккерс» выиграли все две встречи этого сезона. Более того, на «Гролс Весте» гости уже давно не побеждали. Посмотрим, как сложится в этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают «Твенте» фаворитом пары. Котировки составляют 1.64 и 4.90. Ставки на проход в финал плей-офф принимаются с коэффициентами 1.33 и 3.20.
- В своем прогнозе эксперты LiveSport ожидают от «Твенте» уверенной игры и соответствующего результата.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Твенте» — «Неймеген» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.