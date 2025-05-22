встретятся в полуфинале плей-офф чемпионата Нидерландов, которое проводят для того, чтобы выяснить, кто будет играть в Лиге конференций в следующем сезоне. Игра запланирована на 22 мая 22:00 мск.

«Твенте» проиграл два последних матча сезона и наверняка хотел бы исправить ситуацию. Однако с «Неймегеном» хозяевам придется помучаться. Клуб идет на серии побед и не проигрывает в турнире уже четыре поединка.

«Твенте» при этом доминирует в очных встречах. «Тюккерс» выиграли все две встречи этого сезона. Более того, на «Гролс Весте» гости уже давно не побеждали. Посмотрим, как сложится в этот раз.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Твенте» фаворитом пары. Котировки составляют 1.64 и 4.90. Ставки на проход в финал плей-офф принимаются с коэффициентами 1.33 и 3.20.

В своем прогнозе эксперты LiveSport ожидают от «Твенте» уверенной игры и соответствующего результата.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Твенте» — «Неймеген» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.