Твенте — НЕК Неймеген. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 22 мая 2025 года

22 мая в матче плей-офф за выход в Лигу конференций чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и «НЕК Неймеген». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «НЕК Неймеген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Твенте»

Турнирное положение: «Тюккерс» проводят вполне продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 6 место в Эредивизии.

При этом «Твенте» уступил в двух своих последних матчах. А вот забила команда 62 матча в 34 поединках голландского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тюккерс» уступили «Аяксу» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «АЗ Алкмаара» (2:3). При этом чуть ранее она сумела одолеть крепкий «Утрехт» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Твенте» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: Сэм Ламмерс, Ларс Уннершталль — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тюккерс» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «НЕК Неймегеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Твенте» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тюккерс» потенциально способны прибавить в плане реализации.

«НЕК Неймеген»

Турнирное положение: «НЕК Неймеген» проводит посредственный сезон. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «НЕК Неймеген» лишь на 2 очка опередил финишировавший десятым «Зволле». При этом в собственные ворота команда пропустила 46 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «НЕК Неймеген» переиграл «Хераклес» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Бреде» (3:0). Да и поединок с «Аяксом» принес три зачетных балла в копилку (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «НЕК Неймеген» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Брам Нейтинк, Коки Огава, Дирк Пропер — травмированы.

Состояние команды: «НЕК Неймеген» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда победила в 3 последних поединках.

При этом «НЕК Неймеген» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 51 мяч в 34 поединках голландского чемпионата.

В кадровом плане у команды явно не самая позитивная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков угодили в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «НЕК Неймеген» намерен поискать шансы в контригре.

Статистика для ставок

«НЕК Неймеген» победил в 3 своих последних матчах

Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

«Твенте» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

Прогноз: «Твенте» потенциально способен прибавить, тогда как у гостей имеются значительные кадровые пробоины.

«Тюккерс» весьма неплохо атакуют, и явно начнут поединок максимально активно.

Ставка: Победа «Твенте» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.50