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    «Твенте» быстро добьется своего

    Твенте — НЕК Неймеген. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Эредивизия, 22 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Твенте
    Прогноз и ставки на «Твенте» — «НЕК Неймеген»
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    Рикки ван Волфсвинкел
    22 мая в матче плей-офф за выход в Лигу конференций чемпионата Нидерландов по футболу сыграют «Твенте» и «НЕК Неймеген». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Твенте» — «НЕК Неймеген», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Твенте»

    Турнирное положение: «Тюккерс» проводят вполне продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 6 место в Эредивизии.

    При этом «Твенте» уступил в двух своих последних матчах. А вот забила команда 62 матча в 34 поединках голландского чемпионата.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тюккерс» уступили «Аяксу» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «АЗ Алкмаара» (2:3). При этом чуть ранее она сумела одолеть крепкий «Утрехт» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Твенте» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: Сэм Ламмерс, Ларс Уннершталль — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тюккерс» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда пропускает в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «НЕК Неймегеном» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Твенте» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Тюккерс» потенциально способны прибавить в плане реализации.

    «НЕК Неймеген»

    Турнирное положение: «НЕК Неймеген» проводит посредственный сезон. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «НЕК Неймеген» лишь на 2 очка опередил финишировавший десятым «Зволле». При этом в собственные ворота команда пропустила 46 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «НЕК Неймеген» переиграл «Хераклес» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Бреде» (3:0). Да и поединок с «Аяксом» принес три зачетных балла в копилку (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «НЕК Неймеген» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Брам Нейтинк, Коки Огава, Дирк Пропер — травмированы.

    Состояние команды: «НЕК Неймеген» на данном этапе выглядит весьма выгодно. Команда победила в 3 последних поединках.

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    При этом «НЕК Неймеген» относительно преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 51 мяч в 34 поединках голландского чемпионата.

    В кадровом плане у команды явно не самая позитивная ситуация. Сразу несколько ведущих игроков угодили в клубный лазарет.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «НЕК Неймеген» намерен поискать шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «НЕК Неймеген» победил в 3 своих последних матчах

    • Обе команды пропускают в среднем чаще гола за матч

    • «Твенте» в среднем забивает чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.30.

    Прогноз: «Твенте» потенциально способен прибавить, тогда как у гостей имеются значительные кадровые пробоины.

    «Тюккерс» весьма неплохо атакуют, и явно начнут поединок максимально активно.

    Ставка: Победа «Твенте» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Твенте — НЕК Неймеген?

    Матч Твенте — НЕК Неймеген состоится 22 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Эредивизия.

    Прогноз: какой прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Твенте — НЕК Неймеген?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Твенте — НЕК Неймеген?

    Смотреть матч турнира Эредивизия в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Твенте — НЕК Неймеген?

    Коэффициенты букмекеров: «Твенте» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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