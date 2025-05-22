Агент Барбоза: Станковичу нужно дать время

Агентсчитает, что московский «Спартак» должен оставитьна посту главного тренера команды.

«Станковичу нужно дать время, чтобы создать и укрепить команду. Нельзя каждый сезон менять тренера. Если клуб не чемпион, вы начинаете все сначала — это не совсем правильно. Это не даст результат. Команда выросла, но нужен немного другой подход. Если дать время, то будет и стабильность. За один год сложно дать результат», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

«Спартак» с 54 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Спартак» 24 мая примет «Химки» на своем поле.