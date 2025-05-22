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    Агент Барбоза: Станковичу нужно дать время

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    Агент Паулу Барбоза считает, что московский «Спартак» должен оставить Деяна Станковича на посту главного тренера команды.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Станковичу нужно дать время, чтобы создать и укрепить команду. Нельзя каждый сезон менять тренера. Если клуб не чемпион, вы начинаете все сначала — это не совсем правильно. Это не даст результат. Команда выросла, но нужен немного другой подход. Если дать время, то будет и стабильность. За один год сложно дать результат», — приводит слова Барбозы «Матч ТВ».

    «Спартак» с 54 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. В заключительном туре «Спартак» 24 мая примет «Химки» на своем поле.

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