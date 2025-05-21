Эриксен: Всегда болею за «Тоттенхэм», но не в этом в финале ЛЕ

Датский полузащитник «Манчестер Юнайтед»перед финалом Лиги Европы рассказал о своей любви к своему прежнему клубу «Тоттенхэму».

«Это особенный матч для меня. Я болею за "Тоттенхэм", но не в этом финале. Знаю, что я пережил с этим клубом, это было здорово, однако мы так и не взяли титул. Нам нужно сосредоточиться на своей игре и завоевать трофей. А "Тоттенхэм" может взять свой титул в следующем сезоне», — сказал Эриксен в интервью для Disney+.

В составе «шпор» 33-летний хавбек выступал с 2013 по 2020 год, всего сыграл за команду 305 матчей, забил в них 69 мячей и отдал 88 голевых передач. В 2022 году Эриксен стал футболистом «Манчестер Юнайтед», где сейчас является игроком ротации.