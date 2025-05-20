Всё или ничего. Как «Манчестер Юнайтед» и Аморим оказались на краю пропасти перед финалом Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» по-прежнему испытывает огромное давление. Финал Лиги Европы против «Тоттенхэма», который пройдет в среду в Бильбао (Испания), станет своего рода «лотереей» на 100 миллионов фунтов стерлингов — и для Рубена Аморима, и для его команды.

Именно это объясняет, почему последние недели Аморим работает по 14 часов в день на тренировочной базе клуба в Кэррингтоне, чтобы как следует вникнуть в свою новую роль, которая за шесть бурных месяцев почти его поглотила.

Первые месяцы Аморима в «Манчестер Юнайтед» выдались крайне непростыми. Сам он не так давно признался, что клуб опустился так низко, что ему стало «по-настоящему стыдно». Учитывая, что «Юнайтед» сейчас занимает 16-е место в Премьер-лиге, находясь всего в двух строчках от зоны вылета, сам факт выхода в финал Лиги Европы выглядит почти чудом. Тем не менее, в Бильбао команда окажется на краю пропасти.

В случае победы над «Тоттенхэмом» в предстоящем финале «Манчестер Юнайтед» гарантирует себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, а вместе с ним и приток средств в размере не менее 100 миллионов фунтов. Помимо финансовой выгоды, возвращение в число европейской элиты придаст клубу престиж и повысит его привлекательность для потенциальных новичков в летнее трансферное окно.

Рубен Аморим globallookpress.com

А что, если «Юнайтед» проиграет? Тогда можно забыть всё вышеперечисленное, приготовиться к еще одному сезону неопределенности — как в финансовом плане, так и в плане перестройки состава — и задаться вопросом: останется ли Аморим в клубе?

40-летний португалец, пришедший в «Манчестер Юнайтед» из лиссабонского «Спортинга» в ноябре прошлого года после увольнения Эрика тен Хага, на прошлой неделе заявил, что он «далек от того, чтобы сдаться» — несмотря на 13 поражений в 25 матчах Премьер-лиги.

В то же время он добавил, что будет «нормально», если клуб «решит нас сменить» на фоне провальных результатов. При этом Аморим с одной стороны уверенно исключил возможность ухода, но с другой — сам же и допустил такой вариант развития событий.

Поговаривают, пока Аморим тренирует команду, руководство «Юнайтед» старается убедить его, что он получит необходимую поддержку, чтобы переломить ситуацию.

Когда в ноябре прошлого года Аморим соглашался возглавить «Юнайтед», он изначально хотел доработать сезон в «Спортинге», а уже после этого отправиться на «Олд Траффорд» — именно из-за понимания, насколько сложно внедрять свою тактическую философию в команду, находящуюся в кризисе посреди сезона. Однако руководство «Манчестер Юнайтед» настаивало, что ждать до лета не вариант.

С тех пор сбылись все его худшие опасения. Оказалось, что поставленная задача куда масштабнее, чем он мог себе представить. В январе, после отрезка, в течение которого команда выиграла лишь один из восьми матчей, Аморим настолько разочаровался, что был готов подать в отставку. Близкие с трудом уговорили португальца остаться в «МЮ».

Хотя один из источников в «Манчестер Юнайтед» утверждает, что официальной попытки со стороны Аморима уйти в отставку не было, руководство клуба, включая генерального директора Омара Берраду, всё же сочло необходимым заверить тренера в том, что он получит полную поддержку в процессе вывода команды из кризиса.

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Кроме того, новая футбольная структура клуба во главе с миноритарным владельцем сэром Джимом Рэтклиффом продолжает твердо верить в то, что именно Аморим — тот человек, который нужен «Юнайтед» несмотря на текущие сложности на поле.

Тем не менее, как рассказал один из источников, в мрачном январе Аморим был «заметно поседевшим». После победы над «Фулхэмом» (1:0) он с иронией заметил: «Сегодня мне 40, но после двух месяцев в "Манчестер Юнайтед" чувствую себя на 50!».

В марте Рэтклифф публично поддержал Аморима: «Рубен — выдающийся молодой тренер, и я думаю, он надолго останется в Юнайтед».

Именно эта вера в наставника позволила ему получить карт-бланш на одно из самых резонансных решений: зимой Аморим вывел из состава Маркуса Рашфорда и инициировал поиск нового клуба для нападающего.

С января Рашфорд выступает на правах аренды за «Астон Виллу». При этом он по-прежнему является самым высокооплачиваемым футболистом «Юнайтед» — его зарплата составляет 325 тысяч фунтов в неделю, а контракт рассчитан еще на три года. Тем не менее, руководство клуба полностью поддержало позицию тренера в отношении 27-летнего форварда.

Несмотря на такую поддержку со стороны руководства, источники в клубе отмечают, что Аморим продолжает сомневаться в себе — а также в том, способен ли клуб действительно провести столь необходимую перестройку состава в соответствии с его требованиями.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

Дополнительные сложности в первые недели работы на «Олд Траффорд» создали и проблемы у его тренерского штаба — многие из помощников Аморима покинули успешный «Спортинг», но столкнулись с трудностями адаптации в Манчестере как на поле, так и за его пределами.

Ужасающая статистика «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2024/25:

Впервые за всю историю выступлений в Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» не смог одержать две победы подряд в рамках одного чемпионата.

Меньше всего побед в АПЛ: 10

(предыдущий антирекорд — 16 в сезоне 2021/22)

Меньше всего очков: 39

(ранее — 58 в сезоне 2021/22)

Больше всего поражений: 18

(предыдущий антирекорд — 14 в сезоне 2023/24)

Меньше всего забитых голов: 42

(ранее — 49 в сезоне 2015/16)

Самая длинная серия без побед: 8 матчей

(прежний антирекорд — 7 матчей, сентябрь–ноябрь 1992 года)

В феврале стало известно, что некоторые футболисты первой команды остались недовольны работой тренерского штаба Аморима. Правда, один из источников назвал эти слухи не более чем «фоновым шумом» от окружения игроков, не попадающих в состав.

Однако на фоне череды неудачных матчей сам Аморим не раз критиковал и себя, и своих подопечных, особенно после январского разгрома от «Брайтона», когда назвал свою команду «худшей» в истории «Манчестер Юнайтед».

Разногласия за пределами поля на «Олд Траффорд», подпитываемые волной увольнений и мерами жесткой экономии на всех уровнях клубной структуры, лишь усугубили положение Аморима. Программа сокращения расходов, инициированная группой INEOS Джима Рэтклиффа, затмила даже победу «Манчестер Юнайтед» над «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии в прошлом сезоне.

Амад Диалло globallookpress.com

А на прошлой неделе стало известно, что Амориму пришлось самому оплатить билеты для 30 членов персонала, чтобы их друзья и семьи могли попасть на матч в Бильбао, поскольку клуб отказался брать расходы на себя. Источники, знакомые с ситуацией, также сообщили, что игроки основной команды скинулись и совместно оплатили чартерный рейс в Испанию для своих близких.

Для сравнения: «Пари Сен-Жермен» ранее в этом месяце объявил, что оплатит поездку всех 600 сотрудников клуба на финал Лиги чемпионов против «Интера».

По информации ESPN, один из ведущих игроков «Манчестер Юнайтед», чей контракт истекает летом, до сих пор не получил ни предложения, ни уведомления об уходе. Другой футболист сообщил своим близким, что, по его мнению, его намеренно реже выпускают на поле, чтобы подтолкнуть к переходу.

«Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

Также один из ветеранов команды был крайне разочарован резкими заявлениями Рэтклиффа в марте, касающимися его зарплаты и условий контракта. Тогда Рэтклифф раскритиковал решения предыдущего руководства о трансферах игроков, включая Каземиро, Антони и Расмуса Хейлунна, заявив, что они «не соответствуют уровню ожиданий».

И всё же, несмотря на конфликты за кулисами, череду травм ключевых игроков (Люк Шоу, Маттейс де Лигт, Мэйсон Маунт, Кобби Мейну), меры экономии и удручающие результаты в Премьер-лиге, Аморим сумел вывести «Юнайтед» в финал Лиги Европы. Теперь команда в 90 минутах от крупного трофея и возвращения в Лигу чемпионов.

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Говорят, в последние недели у Аморима даже появилась «симпатия к этому вызову», хотя он всё еще борется за то, чтобы «перекроить мышление» — и свое, и команды. Эти внутренние конфликты нашли отражение в его словах после поражения от «Вест Хэма» и в заявлениях перед финалом Лиги Европы.

И всё же, несмотря на тревожное предупреждение о «шторме», которое он сделал после первых трех матчей без поражений в декабре, Аморим каким-то образом сумел провести команду через самые темные времена. Теперь всё решится в одном матче — в Бильбао.