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    «Ливерпуль» летом могут покинуть три игрока

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    Сразу три футболиста группы атаки могут покинуть английский «Ливерпуль» по окончании сезона, сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

    Луис Диас
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    Луис Диас

    Это Дарвин Нуньес, Диогу Жота и Луис Диас. Ко всем проявляют активный интерес клубы из Саудовской Аравии.

    Если Нуньеса «Ливерпуль» готов отпустить, то по двум другим клуб согласен только на очень выгодное предложение. Помимо саудитов интерес к Жоте и Диасу проявляют также клубы испанской Примеры.

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    • В этом сезоне Диас провел за мерсисайдцев 49 матчей, забил 17 мячей и сделал 8 ассистов. У Нуньеса — 46 игр, 7 голов и 7 результативных передач, а у Жоты — 36 матчей, 9 мячей и 4 голевые передачи.

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