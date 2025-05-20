«Ливерпуль» летом могут покинуть три игрока

Сразу три футболиста группы атаки могут покинуть английскийпо окончании сезона, сообщает авторитетный журналист Флориан Плеттенберг.

Это Дарвин Нуньес, Диогу Жота и Луис Диас. Ко всем проявляют активный интерес клубы из Саудовской Аравии.

Если Нуньеса «Ливерпуль» готов отпустить, то по двум другим клуб согласен только на очень выгодное предложение. Помимо саудитов интерес к Жоте и Диасу проявляют также клубы испанской Примеры.

В этом сезоне Диас провел за мерсисайдцев 49 матчей, забил 17 мячей и сделал 8 ассистов. У Нуньеса — 46 игр, 7 голов и 7 результативных передач, а у Жоты — 36 матчей, 9 мячей и 4 голевые передачи.