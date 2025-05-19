В 37-м туре АПЛ встретятся. Матч состоится 19 мая на стадионе «Амекс». Начало в 22:00 мск.

«Брайтон» улучшит свое турнирное положение и поднимется на 8-е место, если сегодня переиграет «Ливерпуль». Напомним, что «мерсисайдцы» уже чемпионы, поэтому на них результат никак не повлияет.

При этом команда Арне Слота будет играть после двух непростых матчей против «Челси» и «Арсенала». Ни в одном из них «красные» не выиграли. Возможно, гости захотят вспомнить, что такое победа.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Брайтон» — фаворит с небольшим перевесом в коэффициентах. Букмекеры лают 2.25 на победу хозяев и 2.85 на победу гостей.

Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный футбол. Ставки доступны в прогнозе редакции.

Искусственный интеллект считает, что «Ливерпуль» переиграет «Брайтон» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.