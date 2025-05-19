ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Владимир РыковВладимир Рыков: Мало кто так забивал «Спартаку», как я
    Все новости спорта

    «Брайтон» — «Ливерпуль»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    В 37-м туре АПЛ встретятся «Брайтон» и «Ливерпуль». Матч состоится 19 мая на стадионе «Амекс». Начало в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Брайтон» улучшит свое турнирное положение и поднимется на 8-е место, если сегодня переиграет «Ливерпуль». Напомним, что «мерсисайдцы» уже чемпионы, поэтому на них результат никак не повлияет.

    При этом команда Арне Слота будет играть после двух непростых матчей против «Челси» и «Арсенала». Ни в одном из них «красные» не выиграли. Возможно, гости захотят вспомнить, что такое победа.

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Брайтон» — фаворит с небольшим перевесом в коэффициентах. Букмекеры лают 2.25 на победу хозяев и 2.85 на победу гостей.

    • Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный футбол. Ставки доступны в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект считает, что «Ливерпуль» переиграет «Брайтон» 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли ЦСКА побеждать?
  • «Локомотив» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Канада добьется победы в спокойном режиме
  • Канада — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Мерсисайдцы» снова не смогут победить?!
  • «Брайтон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 19 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.85
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.41
  • Экспресс дня 20 мая
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ден Босх — Телстар
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Аль-Шабаб — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры