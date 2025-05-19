«Брайтон» улучшит свое турнирное положение и поднимется на 8-е место, если сегодня переиграет «Ливерпуль». Напомним, что «мерсисайдцы» уже чемпионы, поэтому на них результат никак не повлияет.
При этом команда Арне Слота будет играть после двух непростых матчей против «Челси» и «Арсенала». Ни в одном из них «красные» не выиграли. Возможно, гости захотят вспомнить, что такое победа.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Брайтон» — фаворит с небольшим перевесом в коэффициентах. Букмекеры лают 2.25 на победу хозяев и 2.85 на победу гостей.
- Эксперты LiveSport рассчитывают на результативный футбол. Ставки доступны в прогнозе редакции.
- Искусственный интеллект считает, что «Ливерпуль» переиграет «Брайтон» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Ливерпуль» смотрите на LiveCup.Run.
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