Брайтон — Ливерпуль: 3.85 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

«Брайтон» примет «Ливерпуль» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 19 мая и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» располагаются на 9-й позиции в чемпионате Англии, набрав 55 очков за 36 туров. «Брайтон» уже не сможет добраться до зоны еврокубков, отставая от 7-й строчки на 7 очков за 2 тура до конца сезона.

Интересно, что команда также занимает 9-е место в лиге по результатам домашних встреч. «Брайтон» сумел набрать 29 очков из 54-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом туре АПЛ «чайки» обыграли «Вулверхэмптон» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. Матчем ранее «Брайтон» сыграл ничью с «Ньюкаслом» (1:1).

В последних 5-и встречах команда проиграла только «Брентфорду» (2:4), а также по 2 раза выиграла и сыграла вничью. За этот отрезок «Брайтон» обыграл «Вест Хэм» (3:2) и сыграл вничью с «Лестером» (2:2).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: Ферди Кадиолу, Соломон Марч, Джеймс Милнер и Джорджиньо Раттер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Брайтон» стремился ворваться в зону еврокубков, но ничего не получилось. «Чайки» выдают неплохой отрезок, но большой турнирной мотивации уже нет...

«Брайтон» — худшая команда в лиге из топ-10 по пропущенным голам. «Чайки» вынимали мяч из своих ворот 56 раз, а также забила 59 голов.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Мерсисайдцы» гарантировали себе 1-е место в таблице АПЛ, набрав 83 очка за 36 туров. «Ливерпуль» уже опережает «Арсенал» на 15 пунктов.

Логично, что команда также лидирует по показателю гостевых встреч. На чужом поле «Ливерпуль» набрал 38 очков из 54-х возможных — отличный показатель.

Последние матчи: В прошедшем поединке «мерсисайдцы» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), упустив преимущество в 2 мяча во втором тайме. Матчем ранее «Ливерпуль» проиграл «Челси» со счетом 1:3.

До этого у команды было 3 победы подряд. За этот период «Ливерпуль» обыгрывал «Тоттенхэм» (5:1), «Лестер» (1:0) и «Вест Хэм» (2:1). В матче против «шпор» команда Арне Слота обеспечила себе чемпионство.

Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.

Состояние команды: У «Ливерпуля» нет совершенно никакой мотивации в оставшихся 2-х встречах, ведь команда уже гарантировала себе чемпионство, празднование продолжается!

К тому же, Мохамед Салах уже давно застолбил за собой звание лучшего бомбардира АПЛ нынешнего сезона. Форвард забил 28 голов и сделал 18 ассистов за 36 матчей чемпионата Англии.

Статистика для ставок

«Брайтон» в последних 5-и встречах проиграл только 1 раз

«Ливерпуль» не может победить на протяжении 2-х последних матчей (поражение и ничья)

В последних 3-х очных встречах «Ливерпуль» непременно обыгрывал «Брайтон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.45, победа «Брайтона» — 2.60, ничья — за 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.70 сооветственно.

Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что «Ливерпуль» снова сыграет вничью. «Брайтон» крепок на своем поле.

Ставка: Ничья за 3.85.

Прогноз: Команды сыграют результативно. «Брайтону» придется взламывать оборону «мерсисайдцев».

Ставка: Обе забьют 1.5 больше за 3.70.