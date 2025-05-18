Денис Черышев готов рассмотреть предложение из России

Полузащитникготов попробовать свои силы в российской Премьер-лиге.

«Не слышал об интересе от российских клубов. Если бы было предложение, то почему нет? Если появится какой-то клуб, то он с удовольствием примет это предложение», — сказал отец игрока Дмитрий Черышев «СЭ».

17 мая стало известно об уходе 34-летнего Черышева из греческого «Паниониса». Всего в этом сезоне за этот клуб хавбек сыграл 24 матча, забил 5 мячей и сделал 5 ассистов.

Календарь и таблица РПЛ

В составе сборной России Черышев провел 33 матча и забил 12 мячей, но при этом никогда не играл в РПЛ, проведя всю карьеру за границей.