Если «Атлетико» получил путевку в Лигу чемпионов, то «Бетис» еще за нее борется. Он попытается навязать «Вильярреалу» гонку за 5-е место. Для этого нужно побеждать сегодня в Мадриде.
В первом круге севильцы смогли отобрать очки у «матрасников». Однако это было дома. На «Метрополитано» клуб последний раз побеждал в 2011 году. Сейчас у «бело-зеленых» миссия невыполнима, которую они должны обязательно выполнить.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры не дают «Бетису» много шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.68 и 5.10.
- Эксперты LiveSport не ждут высокой результативности. В своем прогнозе они предложили две ставки на голы.
- Искусственный интеллект предсказал «Атлетико» победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Фрибет 130EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.