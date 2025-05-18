2-й таймРостов — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Атлетико» — «Бетис»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Бетис Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Матч 37-го тура испанской Примеры «Атлетико»«Бетис» состоится 18 мая в 20:00 мск на стадионе «Метрополитано».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Если «Атлетико» получил путевку в Лигу чемпионов, то «Бетис» еще за нее борется. Он попытается навязать «Вильярреалу» гонку за 5-е место. Для этого нужно побеждать сегодня в Мадриде.

    В первом круге севильцы смогли отобрать очки у «матрасников». Однако это было дома. На «Метрополитано» клуб последний раз побеждал в 2011 году. Сейчас у «бело-зеленых» миссия невыполнима, которую они должны обязательно выполнить.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры не дают «Бетису» много шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.68 и 5.10.

    • Эксперты LiveSport не ждут высокой результативности. В своем прогнозе они предложили две ставки на голы.

    • Искусственный интеллект предсказал «Атлетико» победу со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 130EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Конте сделает еще один шаг к скудетто?
  • «Парма» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Интер» будет торопиться!
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Три очка для «россонери»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Барселона — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рублев — Джумхур
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры