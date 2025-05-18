Матч 37-го тура испанской Примерысостоится 18 мая в 20:00 мск на стадионе «Метрополитано».

Если «Атлетико» получил путевку в Лигу чемпионов, то «Бетис» еще за нее борется. Он попытается навязать «Вильярреалу» гонку за 5-е место. Для этого нужно побеждать сегодня в Мадриде.

В первом круге севильцы смогли отобрать очки у «матрасников». Однако это было дома. На «Метрополитано» клуб последний раз побеждал в 2011 году. Сейчас у «бело-зеленых» миссия невыполнима, которую они должны обязательно выполнить.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры не дают «Бетису» много шансов. Ставки принимаются с коэффициентами 1.68 и 5.10.

Эксперты LiveSport не ждут высокой результативности. В своем прогнозе они предложили две ставки на голы.

Искусственный интеллект предсказал «Атлетико» победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Атлетико» — «Бетис» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.